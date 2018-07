Berlin (AFP) Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) will in Führungsgremien von mehr als 2600 Unternehmen in Deutschland eine Frauenquote einführen. Ein entsprechendes "Gesetz zur Förderung von Frauen in Führungspositionen" solle im laufenden Jahr auf den Weg gebracht werden und im kommenden Jahr in Kraft treten, sagte Schwesig der Zeitung "Welt am Sonntag" aus Berlin. Zudem kündigte sie auch für den öffentlichen Dienst eine Quotenregelung an.

