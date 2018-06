Spa (SID) - Hunderte Fans von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher haben sich auf der Rennstrecke in Spa-Francorchamps zu einer besonderen Aktion versammelt. Die Anhänger des bei einem Skiunfall vor vier Wochen schwer verletzten Schumacher gingen mit Ferrari-Fahnen über die sieben Kilometer lange Strecke in den Ardennen. Nach Angaben der Zeitung Le Soir wurde das Treffen von einer Belgierin in Abstimmung mit der Rennstrecke organisiert.

Schumacher hatte 1991 in Spa sein erstes Rennen bestritten, ein Jahr später feierte er dort seinen ersten Sieg in der Formel 1.

Schumacher war am 29. Dezember im französischen Skigebiet Méribel gestürzt. Seitdem liegt der Rekordweltmeister mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma im künstlichen Koma.