Dortmund (SID) - Der türkische Nationalspieler Halil Altintop vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg erlitt beim Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Dortmund (2:2) eine Gehirnerschütterung. Wie sein Klub mitteilte, konnte der Offensivspieler am Sonntag wieder das Krankenhaus in Dortmund verlassen und nach Augsburg zurückkehren. Für Altintop war in der 35. Spielminute Arkadiusz Milik eingewechselt worden.