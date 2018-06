Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss lange auf Jakub Blaszczykowski verzichten. Wie der polnische Nationalspieler auf seiner Facebook-Seite mitteilte, hat er sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. "Leider hat sich die Vermutung bestätigt: es ist ein Kreuzbandriss. Am Donnerstag habe ich die OP, danach beginnt direkt DER KAMPF UM MEIN COMEBACK!!!", schrieb er nach einer medizinischen Untersuchung. Blaszczykowski war bei der Partie gegen Augsburg am Samstag in der 6. Minute ausgewechselt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.