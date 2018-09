Hamburg (SID) - Schalke 04 muss bei seinem Rückrundenauftakt am Sonntagnachmittag beim Hamburger SV auf Kapitän Benedikt Höwedes verzichten. Der deutsche Nationalspieler trat wegen einer Magen-Darm-Grippe die Reise an die Elbe gar nicht erst an. Für Höwedes dürfte der Brasilianer Felipe Santana in der Schalker Innenverteidigung auflaufen.