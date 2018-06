München (SID) - Die Spekulationen um die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Toni Kroos von Rekordmeister Bayern München haben neue Nahrung erhalten. Nachdem der 24-Jährige in verschiedenen Medien mit dem englischen Rekordmeister Manchester United in Verbindung gebracht worden war, hat es nun ein Treffen zwischen United-Teammanager David Moyes und einem Mitarbeiter von Kroos' Berater gegeben.

Sascha Breese, der bei der Agentur SportsTotal als rechte Hand von Kroos' Berater Volker Struth gilt, saß laut einem Bericht der Bild am Sonntag beim 2:0 der Münchner bei Borussia Mönchengladbach am Freitag auf der Tribüne neben dem aufmerksamen Beobachter Moyes. Laut Struth ist Breese für den internationalen Markt zuständig, er kenne Moyes gut.

Der FC Bayern würde den 2015 auslaufenden Vertrag mit Kroos gerne verlängern. Kroos aber fordert offenbar eine deutliche Aufbesserung seines Gehalts, das auf vier Millionen Euro geschätzt wird. Von einer Verdopplung ist die Rede. "Es geht bei jeder Verlängerung immer ums Geld", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge dazu dem Fachmagazin kicker.

Kroos ist unter Trainer Pep Guardiola unumstrittener Stammspieler. Er bestritt jedes der bislang 30 Pflichtspiele der Münchner in dieser Saison in der Bundesliga, im DFB-Pokal, in der Champions League, in den Supercups und bei der Klub-WM; 27 davon von Beginn an.