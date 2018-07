Havanna (AFP) Der bekannte kubanische Menschenrechtsaktivist José Daniel Ferrer ist erneut festgenommen worden. Wie der Vorsitzende der verbotenen, aber geduldeten Kubanischen Menschenrechts- und Versöhnungskommission, Elizardo Sánchez, am Samstag sagte, wurde Ferrer am Vorabend in Gewahrsam genommen. Es sei unklar, wohin er gebracht worden sei.

