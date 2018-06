Karlsruhe (dpa) - Entertainer Markus Lanz (44) hat bei "Wetten, dass..?" die Online-Petition gegen seine Talkshow aufgespießt.

Zu Beginn der Samstagabendshow aus Karlsruhe wünschte er dem Publikum ein gutes neues Jahr und schob als ironische Anspielung hinterher: "Auch ich habe mir in diesem Jahr vorgenommen, es ein bisschen gemütlicher angehen zu lassen. Und ich muss sagen: Gerade mit Blick auf die vergangenen Tage ist mir das hervorragend gelungen. Finden Sie nicht?" Großer Applaus folgte.

Auch bei der Präsentation der Karlsruher Stadtwette ließ sich Lanz nicht nehmen, eine Spitze unterzubringen. 100 Menschen sollten in Bauarbeiter-Montur zur Halle kommen und zu "YMCA" der Band Village People tanzen. "Wenn Sie sagen: Ich bin Karlsruher und mir stinken diese Baustellen, dann machen Sie entweder eine kleine Online-Petition oder kommen Sie einfach hierher zu uns in die Stadt." Ansonsten äußerte sich Lanz nicht weiter zu dem Thema.

In dieser Woche waren bei einer Petition im Internet für die Absetzung seiner ZDF-Talkshow "Markus Lanz" mehr als 200 000 Unterschriften gezählt worden. Eine Zuschauerin hatte aus Ärger über ein energisches Gespräch von Lanz mit der Politikerin Sahra Wagenknecht (Linke) die Sammlung angestoßen.

Am Samstagabend präsentierte Lanz seine erste "Wetten, dass..?"-Ausgabe in diesem Jahr. Zu Gast in der Sendung aus Karlsruhe war unter anderem Hollywood-Schauspieler Liam Neeson. Er machte Werbung für seinen neuen Action-Film "Non-Stop", der am 13. März in die Kinos kommt. Blickfang war die Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld, die im siebten Monat schwanger ist.

Ebenfalls in der Show waren der ZDF-"Bergdoktor" Hans Sigl, Komiker Atze Schröder, Fußballnationalspieler Max Kruse (Borussia Mönchengladbach) sowie die Musiker Peter Maffay und James Blunt.

Wettkönig wurde der 19 Jahre alte Joshua Schütze aus Felm bei Kiel. Er balancierte auf einem Bein auf drei Leitern und schraubte in fünf Metern Höhe Glühbirnen ein.

Die Stadtwette präsentierte die frühere Boxweltmeisterin Regina Halmich aus Karlsruhe, die Außenwette wurde von den Schauspielern Mirjam Weichselbraun und Matthias Schweighöfer moderiert. Der frühere Skirennläufer Hermann Maier stellte sich dabei dem Duell mit einem Wettkandidaten, der im Auto die Skipiste hochfuhr.

Wetten, dass..?