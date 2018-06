London (dpa) - Der britische Schmusesänger Engelbert ("The Last Waltz") singt für seine neue Platte im Duett mit Hardrocker Gene Simmons (64), dem Frontmann der Gruppe Kiss.

Das zusammen 141 Jahre alte Gesangs-Duo nehme für das im März erscheinende Album "Engelbert Calling" den Song "Spinning Wheel" auf. Neben Simmons treten für das Album auch Show-Größen wie Elton John, Cliff Richard, Kenny Rogers und Charles Aznavour gemeinsam mit Engelbert vor das Mikrofon, wie die britische Agentur PA berichtete.

Engelbert, der in seiner britischen Heimat auch als "The Hump" bekannt ist, war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, als er 2012 Großbritannien beim Eurovision Song Contest vertrat und abgeschlagen Vorletzter wurde.

