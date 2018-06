Berlin (dpa) - Die Gewerkschafterin Yasmin Fahimi ist neue Generalsekretärin der SPD. Bei einem außerordentlichen Parteitag in Berlin kam die 46 Jahre alte Niedersächsin auf eine Zustimmung von 88,5 Prozent. Fahimi folgt Andrea Nahles nach, die in der großen Koalition mit der Union Bundesarbeitsministerin geworden ist. Bisher war Fahimi in Hannover bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie tätig. Seit 28 Jahren ist die Deutsch-Iranerin SPD-Mitglied.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.