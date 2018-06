Stuttgart (SID) - Der Weg für Marco Huck in die Königsklasse des Boxsports ist frei. Gegen Herausforderer Firat Arslan verteidigte der Cruisergewichts-Weltmeister seinen WBO-Gürtel erfolgreich und darf nun auf einen Aufstieg in das Schwergewicht hoffen. In Stuttgart besiegte der 29-jährige Berliner den 14 Jahre älteren Arslan (Friedberg) durch technischen K.o. in der sechsten Runde und steht nun vor dem erneuten Angriff in der höchsten Gewichtsklasse.

Für Huck, der in seinem 40. Profikampf den 37. Sieg (zwei Niederlagen) feierte, wäre es im Schwergewicht bereits der zweite Anlauf. 2010 hatte er schon einmal einen Abstecher gewagt, gegen den Russen Alexander Powetkin aber eine umstrittene Punktniederlage kassiert.

Umstritten war auch Hucks Sieg im ersten Duell mit Arslan im November 2012 in Halle/Westfalen gewesen. Nach Punkten gewann er damals, seinem Kontrahenten aber bot er am Samstag die Möglichkeit zur Revanche. Arslan muss nach der siebten Niederlage im 42. Profikampf unterdessen mehr denn je um die Fortsetzung seiner Karriere bangen.