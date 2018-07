Kiew (AFP) Die regierungskritischen Demonstranten in der Ukraine haben das Justizministerium in Kiew besetzt. Wie ein AFP-Reporter am Sonntagabend berichtete, übernahmen mehrere dutzend Demonstranten die Kontrolle über das Ministerium im Zentrum der Hauptstadt. Sicherheitskräfte seien dabei nicht zu sehen gewesen.

