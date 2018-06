Genf (AFP) Bei der Syrien-Friedenskonferenz im schweizerischen Genf haben die Konfliktparteien ihre Verhandlungen fortgesetzt. Die Delegationen kamen am Sonntagvormittag erneut im UN-Gebäude in Genf zusammen. Wie bereits am Samstag verhandeln die Unterhändler von Regierung und Opposition nicht direkt miteinander, sondern nutzen den Sondergesandten von Vereinten Nationen und Arabischer Liga, Lakhdar Brahimi, als Vermittler. Nach Angaben von Brahimi sollte es am zweiten Verhandlungstag vor allem um einen möglichen Austausch von Gefangenen und Verschleppten gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.