Sydney (AFP) In Australien ist ein Junge am Sonntag beim Schwimmen von einem Krokodil verschleppt worden. Die Polizei teilte am Montag mit, sie habe trotz einer Suche aus der Luft, vom Wasser und am Land bisher keine Spur des Zwölfjährigen gefunden und befürchte, dass er tot sei. Demnach hatte der Junge mit einigen Freunden im toten Seitenarm eines Flusses im Kakadu Nationalpark im Norden des Landes gebadet, als die Gruppe von einem Salzwasserkrokodil angegriffen wurde.

