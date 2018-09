Dallas dpa) - Nach zwei Auswärts-Niederlagen haben die Dallas Mavericks mit einem Dirk Nowitzki in Top-Form in der NBA wieder einen Heimsieg erkämpft. Die Texaner gewannen gegen die Detroit Pistons mit 116:106. Der deutsche Basketball-Superstar war mit 28 Punkten einmal mehr der überragende Mann auf dem Parkett, dazu kamen 9 Rebounds und 4 Assists für Nowitzki. Nach dem 26. Saisonsieg sind die Dallas Mavericks in der Western Conference der nordamerikanischen Profiliga Achter.

