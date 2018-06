Brüssel (AFP) Die EU will in den kommenden Monaten die Reife Litauens für einen Beitritt zur Eurozone prüfen. Bis Juni soll ein EU-Bericht darüber erarbeitet werden, ob das Land die finanziellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt, wie Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem am Montag in Brüssel nach einem Treffen der Euro-Finanzminister sagte. Dann werde eine Entscheidung über die Aufnahme des Baltenstaates in die Währungsgemeinschaft getroffen. Litauen hat schon mehrfach angekündigt, zum 1. Januar 2015 den Euro einführen zu wollen.

