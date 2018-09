Brüssel (AFP) Die Europäische Union will bei dem EU-Russland-Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin Klartext über die gegenseitigen Beziehungen reden. "Wir können keinen einfachen Business-as-usal-Gipfel abhalten", sagte ein ranghoher EU-Vertreter am Montag in Brüssel. Die EU wolle bei dem Treffen am Dienstag nicht nur eine Reihe von Themen "abhaken". Angesichts der besonders durch den Konflikt in der Ukraine belasteten Beziehungen müsse die EU "reinen Tisch machen" und die Probleme offen zur Sprache bringen.

