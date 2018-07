Paris (AFP) Der Holocaust steht zwar in den meisten Schulen weltweit auf dem Lehrplan - allerdings gibt es im internationalen Vergleich große Unterschiede bei Darstellung und Einordnung des millionenfachen Mordes an den Juden im Schulunterricht. Dies geht aus ersten Ergebnissen einer Studie des Braunschweiger Georg-Eckert-Instituts in Zusammenarbeit mit der UNESCO hervor, die am Montag auf einer Konferenz der UN-Kulturorganisation zum Holocaust-Gedenktag in Paris vorgestellt wurde.

