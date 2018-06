München (AFP) Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist zu Jahresbeginn so gut wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Januar zum dritten Mal in Folge und lag bei 110,6 Punkten, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Montag mitteilte. Im Vergleich zum Dezember war das ein Anstieg um 1,1 Punkte. Ihre aktuelle Lage beurteilten die befragten Unternehmen dabei so gut wie zuletzt im Juni 2012.

