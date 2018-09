Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) blickt zuversichtlich auf den geplanten Neustart der Deutschen Islamkonferenz. Nach einer ersten Begegnung mit muslimischen Verbänden am Montag in Berlin erklärte der Minister, es sei ein "sehr gutes und konstruktives Gespräch" geführt worden. Die Gespräche sollten auf verschiedenen Ebenen in den nächsten Wochen fortgesetzt werden.

