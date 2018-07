Berlin (AFP) Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hofft nach dem Treffen mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auf einen neuen Anfang der Deutschen Islamkonferenz. "Ich denke, es gibt Anlass für vorsichtigen Optimismus", sagte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Berlin. "Es wurde vereinbart, dass wir gemeinsam Themen festsetzen", fügte er hinzu. Das gelte auch für die Zusammensetzung und die Form der Islamkonferenz. "Das ist doch eine positive Wendung."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.