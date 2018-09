Berlin (AFP) Zum Holocaust-Gedenken im Bundestag hat Parlamentspräsident Norbert Lammert (CDU) zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen. Die Morde des rechtsextremen NSU an Migranten, die von rassistischen Parolen begleiteten Proteste gegen Flüchtlingsheime und antisemitische Straftaten in Deutschland forderten "unsere rechtsstaatliche, politische und zivilgesellschaftliche Gegenwehr als Demokraten heraus", sagte Lammert am Montag in einer Sondersitzung des Bundestags in Berlin. "In Deutschland jedenfalls ist Intoleranz nicht mehr tolerierbar."

