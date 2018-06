Brüssel (dpa) - Wegen der schwierigen Lage in der Ukraine zieht

die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton ihre Vermittlungsreise vor. Sie werde bereits am Dienstagabend nach Kiew reisen, schrieb die EU-Außenbeauftragte in einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung. Ursprünglich war die Reise zwei Tage später geplant. Ashton rief die ukrainische Regierung und Opposition zu einem Ende der Gewalt auf. Die Gewalt müsse aufhören und beide Seiten müssten die Spannungen abbauen, schrieb Ashton in der Erklärung.

