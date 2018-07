Brüssel (AFP) EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle will in der Ukraine erneut zwischen Regierung und Opposition vermitteln. Füle werde am Montag noch einmal nach Kiew fliegen, "um die Bemühungen fortzusetzen, einen Weg aus der Krise zu finden", teilte der Sprecher des Erweiterungskommissars in Brüssel mit. Füle hatte sich bereits am Freitag und Samstag in der Ukraine aufgehalten, um einen Dialog zwischen der Regierung und den Oppositionsvertretern zu fördern.

