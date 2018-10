Brüssel (AFP) Die Finanzturbulenzen in mehreren Schwellenländern bergen nach Ansicht mehrerer Eurozonen-Vertreter keine Gefahr für die Währungsunion. "Ich denke nicht, dass es eine Ansteckungsgefahr für die Eurozone durch diese Probleme in aufsteigenden Volkswirtschaften gibt", sagte Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem vor einem Treffen der Euro-Finanzminister am Montag in Brüssel. Während die Eurozone sich derzeit langsam von der Finanz- und Wirtschaftskrise erholt, gerieten mehrere Schwellenländer in den vergangenen Tagen in Schwierigkeiten.

