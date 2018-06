Paris (AFP) Im Zuge des Konzernumbaus bei Airbus angesichts der Krise in seinem neuen Rüstungsbereich fallen allein in Deutschland nach Informationen aus dem Unternehmensumfeld 2600 Stellen weg. Davon würden allein 2400 Stellen bei Airbus Defence & Space in Deutschland gestrichen, darunter mit mehr als 1000 die weitaus meisten im bayerischen Manching, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Konzernkreisen erfuhr. Von Stellenabbau sind demnach auch die Standorte Friedrichshafen in Baden-Württemberg, Unterschleißheim und Ottobrunn in Bayern sowie Bremen.

