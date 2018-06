Berlin (AFP) Die elffache Olympia-Medaillengewinnerin Imke Duplitzer will für die Grünen ins Europäische Parlament. Ihre Kandidatur für einen "vorderen Listenplatz" bezeichnete die 38-Jährige im Gespräch mit der "Hamburger Morgenpost" (Dienstagsausgabe) als "ein Angebot an die Partei". Die Degenfechterin zeigte sich zuversichtlich, dass es ihr auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in knapp zwei Wochen gelingt, einen sogenannten sicheren Platz zu erreichen.

