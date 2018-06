St. Petersburg (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum Jahrestag des Endes der Blockade von Leningrad im Zweiten Weltkrieg der Opfer gedacht. Bei einer Gedenkfeier in seiner Geburtsstadt St. Petersburg, dem früheren Leningrad, würdigte er am Montag "den Mut und das Heldentum des sowjetischen Volkes und der Einwohner von Leningrad". In Russland ebenso wie im Ausland müsse die Tragödie im Gedächtnis bleiben, sagte Putin, der in der Stadt Kriegsveteranen und Überlebende der Blockade traf.

