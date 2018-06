Melun (AFP) Mit 70 bis 80 Messerstichen soll eine 35-jährige Frau am Wochenende in Frankreich ihren Ehemann getötet haben. Die Verdächtige wurde am Sonntag in Polizeigewahrsam genommen, wie die Behörden am Abend in Melun im Großraum Paris mitteilten. Sie hatte demnach ihren sieben Jahre älteren Mann nach einem heftigen Streit erstochen und die Tat gestanden. Über ihr Motiv äußerte sich sich zunächst jedoch nicht.

