Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande ist mit seinem wichtigsten wirtschaftspolitischen Ziel gescheitert, den Anstieg der Arbeitslosigkeit bis Ende 2013 zu stoppen. Im Dezember stieg die Zahl der Arbeitslosen um 10.200 auf einen neuen historischen Höchststand von 3,3 Millionen, wie das Arbeitsministerium in Paris am Montagabend in Paris mitteilte. Im gesamten Jahr 2013 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 177.800.

