Hamburg (dpa) - Bert van Marwijk wirkte völlig verzweifelt. Oliver Kreuzer ging vor Ärger fast in die Luft. Die hilflosen Führungskräfte konnten sich den erneuten Offenbarungseid der überforderten HSV-Profis auch nicht erklären.

Viel Zeit für eine Trendwende bleibt in Hamburg nicht: 41 Gegentore, sechs Niederlagen in neun Heimspielen und in Pierre-Michel Lasogga der wichtigste Stürmer mit einem Faserriss im Oberschenkel vorerst verletzt - die Situation beim Bundesliga-Gründungsmitglied Hamburger SV scheint nahezu ausweglos.

"Die Lage ist dramatisch", gestand Hakan Calhanoglu, der vor dem bitteren 0:3 (0:1) gegen den FC Schalke 04 in der Hansestadt auf großen Plakaten noch mit dem Slogan: "Trikot an, Angst aus" posiert hatte. Doch wie gelähmt in den Zweikämpfen wirkte die Elf im Fußball-Kältekeller Volkspark. Ein Rezept gegen die Harmlosigkeit hat der Niederländer van Marwijk ebenso wenig wie Vorgänger Thorsten Fink. Nun sind es auf Platz 16 nur noch zwei Punkte zum Abstiegsrang.

"Man kann zeigen, dass man kämpfen kann. Mit Rücksichtslosigkeit und Aggressivität", schimpfte van Marwijk, dessen Bilanz mit drei Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen dürftig ist. Seine Jungs würden gefoult und seien nicht einmal böse auf die Gegenspieler, wunderte sich der angefressene Coach. Sportchef Kreuzer verbarg seine Enttäuschung nicht: "Der Huntelaar hat einen Meter vor sich Heiko Westermann und hinter sich Jonathan Tah, und trotzdem kommt der zum Kopfball. Da hätte ich doch meine Schwiegermutter umgebracht, um das Tor zu verhindern. Aber wir haben diese Sorglosigkeit. Uns fehlt die Kompromisslosigkeit, das Gegentor zu vermeiden."

Das Problem: Seit Monaten fordert die Führung immer dasselbe vom Spielerpersonal - einzig, es verändert sich nichts. "Zweite Liga, Hamburg ist dabei", skandierten die rund 5000 mitgereisten Schalker nach Schlusspfiff. Ihnen war warm geworden bei minus neun Grad. Das Comeback von Klaas-Jan Huntelaar, der mit seinem Tor nach fast einem halben Jahr Verletzungspause auch dem ehemaligen Bondscoach eins auswischen wollte, war einfach zu schön. Ob er sich revanchieren wollte, weil van Marwijk bei der EM 2012 Robin van Persie den Vorzug vor ihm gegeben hatte? "Ja klar waren da Gefühle dabei", sagte der "Hunter" mit einem verschmitzten Lächeln.

Und nach dem technisch anspruchsvollen Treffer von Artjoms Rudnevs bei seinem Einstand für Hannover 96 in Wolfsburg fragen sich nun auch viele Hamburger, wie van Marwijk angesichts der HSV-Sturmmisere den Letten ziehen lassen konnte. Ohne den am Kreuzband operierten Maximilian Beister und Neun-Liga-Tore-Mann Lasogga, bei dem am Montag ein Faserriss im hinteren linken Oberschenkel festgestellt wurde, bleibt nun nur noch Jacques Zoua als Alternative.

Die total bedienten HSV-Anhänger verließen die Arena am Sonntag nach einer Stunde fluchtartig. Will der Traditionsclub nicht den letzten Rest Loyalität verspielen, muss er am Samstag in Hoffenheim ein anderes Gesicht zeigen. Mit dem gleichen Personal, denn auf dem Transfermarkt kann wegen der leeren Kassen nicht mehr nachgelegt werden. "Ich glaube, nein", sagte Kreuzer beim Sender Sky auf die Frage nach möglichen Last-Minute-Transfers.

"Auch Hoffenheim hat große Probleme. Nun treffen die beiden großen Verlierer des Spieltags aufeinander. Vielleicht tut es uns gut, auswärts zu spielen", sagte Kreuzer. Die Personalsorgen werden für van Marwijk nicht kleiner, zumal Abwehrtalent Zhi-Gin Lam nach seiner Sprunggelenksverletzung ebenfalls länger fehlen wird.