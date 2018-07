Berlin (SID) - Die Tickets für das letzte Saisonspiel von Vizemeister Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga bei Aufsteiger Hertha BSC waren am Montag in Rekordzeit vergriffen. "Wahnsinn! Das letzte Heimspiel am 10. Mai gegen den BVB war 118 Minuten nach Verkaufsstart ausverkauft! Danke für eure Unterstützung!", twitterte Berlins Manager Michael Preetz. Die Begegnung im Olympiastadion der Hauptstadt am 34. Spieltag wird demnach vor 74.244 Zuschauern stattfinden.