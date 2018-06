Hamburg (SID) - Jens Meier ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Meier, der im Januar 2013 in das Gremium gewählt worden war, tritt die Nachfolge von Manfred Ertel an. Der 63-Jährige hatte bereits nach der wegweisenden Mitgliederversammlung in der Vorwoche seinen Rückzug als Vorsitzender angekündigt und kandidierte auf der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats am Montag nicht mehr für den Posten.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen meiner Kollegen. Ich erwarte, dass der Aufsichtsrat seinen Aufgaben jetzt mit Ruhe und Geschlossenheit nachgehen wird", sagte Meier. Als erster Stellvertreter wurde Eckart Westphalen gewählt, als zweite Stellvertreterin fungiert Kathrin E. Sattelmair.

Vor rund einer Woche hatte eine überwältigende Mehrheit von 79,4 Prozent der bis zu 7000 stimmberechtigten Mitglieder für den von Ex-Aufsichtsratschef Ernst-Otto Rieckhoff eingereichten Reformantrag "HSVPlus" gestimmt. Danach soll die Profi-Fußballabteilung des HSV aus dem Gesamtverein ausgegliedert werden und sich für Investoren öffnen.