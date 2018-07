Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg parkt Rechtsverteidiger Fágner weiter in seiner Heimat Brasilien. Der 24-Jährige, der in der Bundesliga bislang 26-mal für die Niedersachsen zum Einsatz kam, wechselt bis Jahresende zum brasilianischen Erstligisten Corinthians São Paulo. Bereits in der Hinserie hatten sich die Wölfe auf ein Leihgeschäft mit dem brasilianischen Klub Vasco da Gama verständigt.

Derweil bindet der VfL Eigengewächs Paul Seguin langfristig. Der Mittelfeldspieler unterzeichnete einen Profivertrag bis 2017. Der 18 Jahre alte A-Junior hatte schon in den vergangenen Monaten regelmäßig am Mannschaftstraining der Profis teilgenommen.