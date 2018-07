Der Whistleblower im NSA-Skandal, Edward Snowden, hat weiterhin keine Chance auf Asyl in Deutschland. "Die Voraussetzung dafür, dass Herr Snowden in Deutschland Asyl bekommen könnte, liegt nicht vor. Und dabei bleibt es", sagte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Christiane Wirtz. An der Rechtslage habe sich nichts geändert.

Laut CDU-Generalsekretär Peter Tauber ändere sich daran auch nichts, wenn Snowden vor einem Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre in Deutschland aussagen würde. Es gebe klare rechtliche Prinzipien für die Anerkennung von Asylbewerbern in Deutschland. Es sei ein Unterschied, ob man US-Bürger sei und sich in seinem Land einem rechtsstaatlichen Verfahren stellen müsse oder ob man aus einem Land komme, wo keine rechtsstaatlichen Prinzipien gelten.

Snowden berichtet von Morddrohungen

Grüne und Linke wollen den Untersuchungsausschuss beantragen und auch Snowden zu einer Anhörung einladen. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte, er wolle die zentrale Quelle für die Spionage-Enthüllungen direkt anhören. Tauber sagte, der Ausschuss solle aber kein Tribunal gegen die USA werden.



Snowden hatte in einem Interview mit dem NDR, das am Sonntag in der ARD ausgestrahlt wurde, von Todesdrohungen aus den USA gegen seine Person berichtet. Er sagte, dass die NSA Wirtschaftsspionage betreibe und auch der Bundesnachrichtendienst (BND) mit dem amerikanischen Geheimdienst NSA zusammenarbeite. Die Bundesregierung reagierte zurückhaltend: Die Äußerungen würden überprüft und flössen in ein mögliches No-Spy-Abkommen mit ein.