Berlin (dpa) - Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die "menschenverachtende Rassenideologie" der Nationalsozialisten verantwortlich für systematisches Morden in Auschwitz und Leningrad gemacht. Leningrad sollte "als Wiege des sogenannten jüdischen Bolschewismus vernichtet werden", sagte Lammert in der Holocaust-Gedenkstunde des Bundestages. Vor 70 Jahren - am 27. Januar 1944 - hatten russische Soldaten die fast 900 Tage währende Belagerung Leningrads durch die deutsche Wehrmacht aufgebrochen. Nach Schätzungen starben in dieser Zeit mehr als eine Millionen Menschen.

