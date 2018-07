London (AFP) Der Buckingham-Palast ist auf der Suche nach einer neuen Haushaltshilfe. Die Bewerber sollten akkurat arbeiten und Liebe zum Detail mitbringen, hieß es in der am Montag veröffentlichten Stellenausschreibung auf der Internetseite des britischen Königshauses. Vorausgesetzt wird außerdem strikte Diskretion, da der oder die neue Angestellte "in der Nähe von Mitgliedern der königlichen Familie" arbeiten werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.