Berlin (dpa) - Nach der Online-Petition gegen seine ZDF-Talkshow haben sich jetzt auch Unterstützer von Markus Lanz (44) im Internet zusammengefunden.

Der Berliner Piratenpolitiker Christopher Lauer (29) startete am Samstag im Netz eine Gegen-Petition mit dem Titel "Markus Lanz soll mal bitte seine Show so machen wie er will, immerhin ist er ja erwachsen", die bis zum späten Montagvormittag rund 270 Personen unterzeichneten. Die seit zehn Tagen dauernde Petition gegen den Lanz-Talk zählt inzwischen knapp 220 000 Befürworter.

Online-Petition pro Lanz

Online-Petition contra Lanz