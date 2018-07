Mexiko-Stadt (AFP) Der mexikanische Dichter José Emilio Pacheco ist am Sonntag im Alter von 74 Jahren gestorben. Pacheco war nach Angaben seiner Familie am Samstag ins Krankenhaus gebracht worden und starb einen Tag später an Herzstillstand. Der Essayist, Übersetzer und Schriftsteller galt als einer der wichtigsten Dichter Mexikos. Er war im Jahr 2009 mit dem Cervantes-Preis ausgezeichnet worden, der höchsten literarischen Ehrung in der spanischsprachigen Welt. "Ein großer Vertreter unserer Literatur ist von uns gegangen. Mexiko wird José Emilio Pacheco vermissen", erklärte Präsident Enrique Peña Nieto.

