Willingen (SID) - Die deutschen Skispringer treten bei ihrer Olympia-Generalprobe vor heimischem Publikum am Wochenende in Willingen in Bestbesetzung an. Angeführt wird das siebenköpfige Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) beim Weltcup in Hessen von Andreas Wellinger (Ruhpolding) und Severin Freund (Rastbüchl), die bei den Winterspielen in Sotschi (7. bis 23. Februar) zu den Medaillenkandidaten zählen. In Richard Freitag (Aue), Marinus Kraus (Oberaudorf) und Andreas Wank (Oberhof) sind auch die weiteren drei deutschen Olympiastarter dabei.

"Nach dem Athletiktraining unserer Olympioniken in der vergangenen Woche starten wir jetzt die unmittelbare Vorbereitung auf die Olympischen Spiele", sagte Bundestrainer Werner Schuster: "Auf dem Programm stehen dabei Sprungtraining und Materialtests, ehe wir dann in Willingen wieder den Wettkampfrhythmus aufnehmen wollen. Die Wettkämpfe an der Mühlenkopfschanze sind uns daher ein willkommener Test." Am Samstag und Sonntag steht jeweils ein Einzelspringen auf dem Programm.

Verstärkt wird die Olympiamannschaft in Willingen von Michael Neumayer (Berchtesgaden) und Markus Eisenbichler (Siegsdorf). "Beide haben bei den Weltcups in Japan ihre besten Saisonergebnisse erzielt, und wir sind daher zuversichtlich, mit einem starken Team beim Heim-Weltcup gute Leistungen zeigen zu können", sagte Schuster.