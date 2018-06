Colorado Springs (SID) - Die USA reisen mit einem Rekordaufgebot von 230 Athleten zu den Olympischen Winterspielen nach Sotschi (7. bis 23. Februar). In 15 Disziplinen werden bei den Wettkämpfen am Schwarzen Meer 105 Frauen und 125 Männer aus den Vereinigten Staaten an den Start gehen, 106 Sportler haben bereits Olympia-Erfahrung.

"Ich freue mich sehr, zu sehen, wie sie unsere Nation in den Wettbewerben vertreten werden", sagte Scott Blackmun, Chef des nationalen olympischen Komitees USOC. Zu den Stars des US-Teams zählen unter anderem die Olympiasieger Bode Miller (Ski alpin) und Shaun White (Snowboard).