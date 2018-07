Warschau (AFP) Die Zahl der Kältetoten in Polen steigt weiter. Wie das Krisenzentrum der Regierung unter Berufung auf Polizeiangaben am Montag mitteilte, starben allein am vergangenen Wochenende 17 Menschen an Unterkühlung. In den vergangenen vier Tagen kamen demnach 26 Menschen ums Leben. Damit stieg die Zahl der Kältetoten seit dem 1. November auf 52.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.