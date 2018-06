Berlin (SID) - Bahnrad-Olympiasieger Robert Bartko wird im Februar seine Karriere beenden, das kündigte der 38-Jährige in einer Pressemitteilung an. Momentan tritt der zweifache Gold-Gewinner von Sydney 2000 und viermalige Weltmeister noch beim Berliner Sechstagerennen an. Nach den Kopenhagener Sixdays will Bartko sein Rad am 5. Februar "endgültig abstellen".

Der Potsdamer wird seinem Sport aber auch in Zukunft verbunden bleiben: "Als Verantwortlicher für Leistungssport im LSB Berlin werde ich meinen Teil dazu beitragen, dass auch in Zukunft junge Sportler mit Hilfe der Sportstrukturen ihren Traum verwirklichen können." Zudem will Bartko sein Sportmanagementstudium beenden.

Der Sportsoldat war bei der Bahnrad-WM 1998 erstmals einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, als er in der Mannschaftsverfolgung Silber und in der Einerverfolgung Bronze gewann. Es folgten zwei Goldmedaillen bei der WM 1999 und jeweils ein Einer-Sieg 2005 und 2006.

Bartkos größte Erfolge waren aber die beiden Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2000. In Sydney hatte er in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung zusammen mit Guido Fulst, Daniel Becke und Jens Lehmann gewonnen, in der Einerverfolgung seinen Teamkollegen Lehmann im Finale bezwungen.