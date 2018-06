Madrid (AFP) Die Touristen in Spanien haben im vergangenen Jahr so viel ausgegeben wie nie. Insgesamt ließen sie 59,1 Milliarden Euro im Land, wie das Tourismusministerium in Madrid am Montag mitteilte. Das sei ein Anstieg um 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das wirtschaftlich angeschlagene Land ist der Tourismus mit einem Anteil von mehr als zehn Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine wichtige Einnahmequelle. Die Reisebranche steht für fast zwölf Prozent aller Arbeitsplätze im Land.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.