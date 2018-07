Seoul (AFP) Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung und der US-Internetkonzern Google wollen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Samsung und Google vereinbarten die gegenseitige Nutzung ihrer Patente in den kommenden zehn Jahren, wie Samsung am Montag mitteilte. Der Vertrag decke alle bereits existierenden Patente beider Unternehmen sowie diejenigen ab, die in den kommenden zehn Jahren angemeldet werden. Die meisten Handys, Smartphones und Tablet-Computer von Samsung laufen mit dem Betriebssystem Android von Google. Auch andere Hersteller nutzen das Betriebssystem.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.