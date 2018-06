Den Haag (AFP) Mit einem erschütternden Appell hat ein Jesuitenpater im Internet um humanitäre Hilfe für die in der syrischen Stadt Homs eingeschlossenen Menschen gebeten. "Das größte Problem ist der Hunger, denn die Menschen finden nichts zu essen", heißt es in der am Montag veröffentlichten YouTube-Botschaft des Niederländers Frans van der Lugt. Die Echtheit der Botschaft wurde von den Jesuiten-Gemeinden in den Niederlanden und in Flandern bestätigt.

