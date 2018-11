Frankfurt/Main (SID) - Davis-Cup-Teamchef Carsten Arriens prophezeit Nachwuchs-Ass Alexander Zverev eine große Zukunft. Der 16 Jahre alte Hamburger hatte am Wochenende den Junioren-Titel bei den Australian Open gewonnen. "Von der Mentalität her ist er ein Sieger. Alexander wird seinen Weg gehen. Bei ihm ist ganz viel da", sagte Arriens am Montag in Frankfurt/Main und lobte das Umfeld von Zverev: "Er fühlt sich geborgen, hat die Eltern dabei, und der Vater ist auch der Trainer."

Zverev hatte sich im Finale von Melbourne mit 6:3, 6:0 gegen den Amerikaner Stefan Kozlov durchgesetzt. Er ist nach Dirk Dier (1990), Nicolas Kiefer (1995) und Daniel Elsner (1997) der vierte Deutsche Juniorensieger bei den Australian Open.

Alexander Zverev, die Nummer eins des Nachwuchs-Rankings, wird in der ATP-Weltrangliste an Position 805 geführt. Der Bruder des ehemaligen Davis-Cup-Spielers Mischa Zverev wird künftig nicht mehr im Junioren-, sondern nur noch im Erwachsenen-Bereich spielen. "Der Sieg in Melbourne war ein würdiger Abschluss seiner Jugendzeit", sagte Arriens.