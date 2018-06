Frankfurt/Main (SID) - Davis-Cup-Teamchef Carsten Arriens rechnet mit einem Einsatz von Spitzenspieler Tommy Haas im Erstrundenspiel gegen Spanien von Freitag bis Sonntag in Frankfurt/Main. "Ich glaube schon, dass er spielt. Aber ein kleines Fragezeichen ist noch da", sagte Arriens, der seit Sonntag mit seiner Mannschaft in der Mainmetropole ist.

Der 35-jährige Haas wurde erst Montagnachmittag erwartet. In den vergangenen Tagen hatte sich der Weltranglisten-Zwölfte am Chiemsee an seiner lädierten rechten Schulter behandeln lassen. "Das war mit mir abgesprochen. Man muss sich fragen, wo macht die Behandlung Sinn. Deshalb habe ich es erlaubt", sagte Arriens. Wegen der Beschwerden hatte Haas sein Erstrundenmatch gegen den Spanier Guillermo Garcia-Lopez bei den Australian Open aufgeben müssen.

Ungeachtet dessen hat die deutsche Nummer eins nach Aussage von Arriens "sehr klar" geäußert, am Wochenende spielen zu wollen. "Das ist viel wert", meinte der 44 Jahre alte Teamkapitän. Möglich ist aber auch, dass Haas nur im Doppel eingesetzt wird. Arriens: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist es fast völlig offen, wer spielt." Neben Haas sind Philipp Kohlschreiber (ATP: 27/Augsburg), Melbourne-Achtelfinalist Florian Mayer (29/Bayreuth) sowie Daniel Brands (68/Deggendorf) nominiert.

Der gebürtige Hamburger Haas verfügt im Davis Cup über eine Bilanz von 22:9 Siegen. Zuletzt hatte er sich im Februar 2012 im Erstrunden-Duell mit Argentinien in Bamberg (1:4) zur Verfügung gestellt und war mit Philipp Petzschner im Doppel angetreten. Das bislang letzte Einzel für das DTB-Team hatte der in Los Angeles lebende Haas im September 2007 im Halbfinale in Russland (2:3) bestritten.

Für den fünfmaligen Titelträger Spanien spielen auf dem Rebound-Ace-Hartplatz in der Ballsporthalle Feliciano Lopez (ATP 26), Fernando Verdasco (33), Roberto Bautista-Agut (52) und Doppelspezialist David Marrero. Branchenführer Rafael Nadal und der Weltranglisten-Fünfte David Ferrer hatten abgesagt.

Das bis dato letzte Duell gegen den dreimaligen Sieger aus Deutschland hatte Spanien im Viertelfinale 2009 in der Stierkampf-Arena von Marbella mit 3:2 für sich entschieden.