Frankfurt/Main (SID) - Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner wird ihr Quartett für die Erstrundenpartie am 8./9. Februar beim letztjährigen Halbfinalisten in der Slowakei am Mittwoch benennen. Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber (Kiel/WTA 9) und Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki (Berlin/15) sind für das Duell auf dem Hartplatz in Bratislava gesetzt.

Hoffnungen auf die restlichen beiden Plätze dürfen sich wohl noch Mona Barthel (Bad Segeberg/36), Andrea Petkovic (Darmstadt/39), Annika Beck (Bonn/55) und die zuletzt im Doppel starke Julia Görges (Bad Oldesloe/102) machen. Auch eine Nominierung von Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) ist nicht ausgeschlossen.

Im Team der Slowakei wird die sensationell ins Australian-Open-Finale eingezogene Dominika Cibulkova im Blickpunkt stehen. Die Nummer 13 des WTA-Rankings war in Melbourne erst von der Chinesin Li Na gestoppt worden. Trotzdem kann Bundestrainerin Rittner dem Siegesrausch der nur 1,61 Meter großen Cibulkova etwas Positives abgewinnen. "Ich denke, es nimmt etwas den Erwartungsdruck von uns. Ich bin gespannt", sagte die 40-jährige Rittner dem SID.

Der Sieger der Begegnung im National Tennis Centre von Bratislava zieht ins Halbfinale ein, das im April ausgetragen wird. Zuletzt stand die deutsche Mannschaft 1995 in der Vorschlussrunde, nachdem sie 1987 und 1992 den Titel geholte hatte.