Bangkok (AFP) Der britische Geschäftsführer des indischen Autobauers Tata, Karl Slym, hat sich offenbar das Leben genommen. Die Polizei in Bangkok teilte am Montag mit, sie habe einen Brief in Slyms Hotelzimmer gefunden, der einem Abschiedsbrief ähnele. Der 51-jährige Manager war am Sonntag aus dem 22. Stock des Hotels Shangri-La in Bangkok gestürzt. Seine Leiche wurde auf einem Balkon in der vierten Etage gefunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.